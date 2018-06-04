В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы

Новости Словении. Правоцентристская Словенская демократическая партия лидирует на досрочных парламентских выборах в Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После обработки 99 % бюллетеней она набрала почти 27 % голосов. Таковы данные государственной избирательной комиссии страны.
На втором месте оказался левоцентристский «Список Марьяна Шареца», на третьем – партия «Социал-демократы».
Явка на выборах составила почти 52 %. Поскольку ни одна из политических сил не набрала 40 %, что необходимо для единоличного формирования правительства, словенским политикам предстоят коалиционные переговоры.