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В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы

04 июня 2018 08:56
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Новости Словении. Правоцентристская Словенская демократическая партия лидирует на досрочных парламентских выборах в Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После обработки 99 % бюллетеней она набрала почти 27 % голосов. Таковы данные государственной избирательной комиссии страны.

В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы-1

На втором месте оказался левоцентристский «Список Марьяна Шареца», на третьем – партия «Социал-демократы».

Явка на выборах составила почти 52 %. Поскольку ни одна из политических сил не набрала 40 %, что необходимо для единоличного формирования правительства, словенским политикам предстоят коалиционные переговоры.

В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы-4

# Международная политика # Фотофакт

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