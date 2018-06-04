В Словении на досрочных парламентских выборах лидируют правоцентристы

Новости Словении. Правоцентристская Словенская демократическая партия лидирует на досрочных парламентских выборах в Словении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После обработки 99 % бюллетеней она набрала почти 27 % голосов. Таковы данные государственной избирательной комиссии страны.