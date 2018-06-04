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У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: жертвами крушения стали 46 человек

04 июня 2018 08:52
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Новости Туниса. Число погибших в результате кораблекрушения у берегов Туниса увеличилось до 46, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: жертвами крушения стали 46 человек-1

Специалистам удалось спасти 68 человек. Еще около 70 числятся пропавшими без вести.

Рыболовецкое судно с мигрантами затонуло в ночь на 3 июня недалеко от портового города Сфакс. Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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