У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами: жертвами крушения стали 46 человек

Новости Туниса. Число погибших в результате кораблекрушения у берегов Туниса увеличилось до 46, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Специалистам удалось спасти 68 человек. Еще около 70 числятся пропавшими без вести.

Рыболовецкое судно с мигрантами затонуло в ночь на 3 июня недалеко от портового города Сфакс. Прокуратура Туниса начала расследование факта оказания незаконных услуг, которые привели к гибели людей.