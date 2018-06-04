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В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт

04 июня 2018 08:32
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Новости Гватемалы. В Гватемале жертвами извержения вулкана Фуэго стали не менее 25 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 300 человек получили ранения.

В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт-1

В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт-3

В нескольких населенных пунктах введен наивысший, красный уровень тревоги. Международный аэропорт закрыт. Перелеты невозможны из-за распространяющегося облака пепла и дыма, которое поднялось вверх уже на 10 километров.

Более 650 гватемальцев размещены во временных убежищах. Отметим, так или иначе природный катаклизм затронул 1 миллион 700 тысяч жителей из 17 миллионов.

В Гватемале извержение вулкана Фуэго: погибли не менее 25 человек, аэропорт закрыт-6

# Извержение вулкана # Фотофакт

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