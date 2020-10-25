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В Париже +12, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 26 октября по 1 ноября

25 октября 2020 08:23
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В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет 12 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус». 

По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?

В Париже +12, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 26 октября по 1 ноября-1

Дождь и на градус прохладнее в Мадриде. В Риме без осадков и +18°C. Небольшая облачность и +14 в Вене.

В Париже +12, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 26 октября по 1 ноября-4

Тот же температурный расклад в Софии. В Греции – бабье лето. В Афинах синоптики обещают 23 тепла. На пункт меньше в Анкаре.

В Париже +12, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 26 октября по 1 ноября-7

Обойдется без осадков и в Прибалтике. В Риге и Вильнюсе 12 выше ноля. На 2 градуса выше в Варшаве. Облачно с прояснениями и +11°C в Киеве. На 2 пункта прохладнее в Москве.

# Погода в Беларуси # Юлия Самусенко # Фотофакт

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