В Париже +12, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 26 октября по 1 ноября

В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет 12 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».
По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?
В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет 12 выше ноля, рассказали в программе «Плюс-минус».
По юго-западу потеплеет до +17 – +19 градусов. Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю октября?
Дождь и на градус прохладнее в Мадриде. В Риме без осадков и +18°C. Небольшая облачность и +14 в Вене.
Тот же температурный расклад в Софии. В Греции – бабье лето. В Афинах синоптики обещают 23 тепла. На пункт меньше в Анкаре.
Обойдется без осадков и в Прибалтике. В Риге и Вильнюсе 12 выше ноля. На 2 градуса выше в Варшаве. Облачно с прояснениями и +11°C в Киеве. На 2 пункта прохладнее в Москве.