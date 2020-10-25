В Париже +12, в Москве +9. Погода в Европе на неделю с 26 октября по 1 ноября

Дождь и на градус прохладнее в Мадриде. В Риме без осадков и +18°C. Небольшая облачность и +14 в Вене.

Тот же температурный расклад в Софии. В Греции – бабье лето. В Афинах синоптики обещают 23 тепла. На пункт меньше в Анкаре.