В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты

Новости Польши. В Польше после того, как Конституционный суд запретил женщинам проводить аборты, люди начали протестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 24 октября, по неофициальным данным, только в Варшаве на улицы вышло до 20 тысяч человек. Правительство начало глушить мобильный интернет. Люди скандируют: «Это означает войну!» В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ

Накануне польские полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в столице. Стражи правопорядка напомнили демонстрантам, что из-за ситуации с коронавирусом собрания запрещены и потребовали разойтись. Однако призыв услышан не был.