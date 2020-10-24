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В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты

24 октября 2020 18:55
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Новости Польши. В Польше после того, как Конституционный суд запретил женщинам проводить аборты, люди начали протестовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты-1

В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты-3

Сегодня, 24 октября, по неофициальным данным, только в Варшаве на улицы вышло до 20 тысяч человек. Правительство начало глушить мобильный интернет. Люди скандируют: «Это означает войну!»

В Варшаве женщины вышли на протест против запрета абортов. Полицейские применили слезоточивый газ

В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты-6

В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты-8

Накануне польские полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в столице. Стражи правопорядка напомнили демонстрантам, что из-за ситуации с коронавирусом собрания запрещены и потребовали разойтись. Однако призыв услышан не был.

В Польше около 20 тысяч жителей вышли на улицы, выступая против запрета на аборты-11

В полицейских полетели камни. В ответ силовики применили спецсредства.

# Акции протеста # Фотофакт

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