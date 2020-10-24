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«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США

24 октября 2020 18:44
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Новости США. В США более 50 миллионов избирателей досрочно проголосовали на выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это треть американцев, участвующих в выборах.

Более 35 миллионов проголосовали по почте, а остальные пришли на участки лично.

«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США -1

Больше всего голосов досрочно отдали в штате Техас. За ним идут Калифорния и Флорида. В последнем, кстати, 24 октября проголосовал и действующий президент Дональд Трамп.

«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США -4

«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США -6

Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все члены Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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