«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США

Новости США. В США более 50 миллионов избирателей досрочно проголосовали на выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это треть американцев, участвующих в выборах. Более 35 миллионов проголосовали по почте, а остальные пришли на участки лично.

Больше всего голосов досрочно отдали в штате Техас. За ним идут Калифорния и Флорида. В последнем, кстати, 24 октября проголосовал и действующий президент Дональд Трамп.