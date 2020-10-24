«За парня по имени Трамп». Дональд Трамп проголосовал досрочно на выборах президента США
Новости США. В США более 50 миллионов избирателей досрочно проголосовали на выборах президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это треть американцев, участвующих в выборах.
Более 35 миллионов проголосовали по почте, а остальные пришли на участки лично.
Больше всего голосов досрочно отдали в штате Техас. За ним идут Калифорния и Флорида. В последнем, кстати, 24 октября проголосовал и действующий президент Дональд Трамп.
Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все члены Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.