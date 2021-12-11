В Париже +10°C, в Москве -3°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 декабря

В Париже синоптики обещают малооблачно, столбик термометра здесь покажет +10 °C. В Вене, судя по прогнозу, кратковременные осадки, температура воздуха около +5 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +11 °C, солнечно. В Мадриде облачность, воздух прогреется до +8 °C.

В столице Болгарии около 0 °C, ожидаются кратковременные осадки. В Анкаре также возможны осадки, температура воздуха будет +8 °C. А в Афинах обещают +13 °C, малооблачно.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют около 0 °C. В Вильнюсе -1 °C, также возможны осадки в виде снега. Без осадков, по прогнозам, в Варшаве, здесь столбики термометров покажут -1 °C. В Киеве температура, как ожидается, составит +2 °C, возможны осадки. В Москве ожидается -3 °C.