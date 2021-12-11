Во Франции проливные дожди превратили улицы в реки. Власти думают об эвакуации жителей

Новости Франции. Непогода обрушилась на Францию. В двух департаментах объявили наивысший уровень опасности из-за наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди превратили улицы в реки, привели к перебоям в электроснабжении и движении транспорта. Еще в девяти департаментах установлен желтый уровень угрозы. Власти рассматривают возможность эвакуации жителей из подтопленных районов. Прогнозы неутешительные, а среди причин целый набор: дожди, наводнения, снегопады и гололедица.