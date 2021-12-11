​В Иллинойсе торнадо разрушил склад Amazon. Под завалами находятся не менее 50 человек

Новости США. Пали под властью стихии несколько американских штатов. Два человека погибли и пять пострадали в результате смерча, который обрушился на дом престарелых в штате Арканзас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кентукки число жертв и вовсе может превысить сотню. В штате уже объявлен режим чрезвычайной ситуации.