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Популярностью снова пользуются Лего и Барби. Пандемия подхлестнула спрос на игрушки

11 декабря 2021 16:08
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Пока все предприниматели страдают от пандемии, в плюсе производители игрушек. За год их продажи достигли 95 миллиардов долларов, что больше успеха 2020-го почти на 3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Популярностью снова пользуются Лего и Барби. Пандемия подхлестнула спрос на игрушки-1

В лидерах – куклы и пазлы. Спросом снова пользуются Лего, Барби, Покемон. Кроме того, производители осознали, что игрушки интересны не только детям. В оцифрованном мире пандемия породила еще и ностальгию: взрослые все чаще выбирают игрушки для себя.  

# Коронавирус # Фотофакт

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