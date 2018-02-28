В Папуа-Новой Гвинее второе за четыре дня сильное землетрясение. Что известно?

Новости Папуа-Новой Гвинеи. Новое сильное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его очаг залегал на глубине в 10 километров, а магнитуда составила 6.0.

На этот раз подземные толчки потрясли центральную часть страны. О пострадавших и разрушениях пока ничего не сообщается.

Это уже второй мощный природный катаклизм за последние четыре дня. Произошедшее 25 февраля землетрясение унесло жизни не менее 30 человек. Его последствия до сих пор устраняют специалисты.

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее привело к сбоям в работе крупных предприятий