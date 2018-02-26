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Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее привело к сбоям в работе крупных предприятий

26 февраля 2018 14:33
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Новости Папуа-Новой Гвинеи. Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее привело к человеческим жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее привело к сбоям в работе крупных предприятий-1

К этому моменту известно, как минимум, о десяти погибших. Однако эти данные не полные, поскольку с пострадавшими районами пока нет связи. Есть сведения, что многие дороги оказались заблокированы из-за схода оползней. Чтобы оценить масштабы нанесенного ущерба и помочь жителям, в зону бедствия направлены бригады специалистов и военные.

Природный катаклизм отразился на работе некоторых крупных предприятий. Из-за землетрясения пострадали здания на территории газоконденсатного завода. Персонал эвакуируют, работы остановлены. О прекращении деятельности также сообщила нефтегазодобывающая компания.

# Землетрясение # Фотофакт

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