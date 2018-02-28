В Чехии эпидемия гриппа унесла жизни уже полсотни человек

Новости Чехии. Грипп продолжает уносить жизни жителей Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, от заболевания умерли уже полсотни человек.

За три недели были госпитализированы около 200 пациентов с серьезными осложнениями. Навещать больных в медучреждениях запрещено в целях предотвращения распространения вируса.

В общей сложности инфекция поразила 2 тысячи чехов. Эпидемия в стране продлится еще несколько недель, говорят врачи. Однако ее пик уже позади.