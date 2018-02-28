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10 человек пострадали в США после вскрытия подозрительного конверта на военной базе

28 февраля 2018 08:13
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Новости США. В США после вскрытия подозрительного конверта на военной базе пострадали свыше 10 служащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об объекте в округе Арлингтон, под Вашингтоном.

Несколько человек пожаловались на жжение на руках и лице, у некоторых началось кровотечение. Состояние троих бойцов вызывает особые опасения. Сейчас ими занимаются медики. После происшествия люди из здания эвакуированы. После необходимых проверок подразделения постепенно возобновляют работу. К расследованию дела привлекли ФБР.

10 человек пострадали в США после вскрытия подозрительного конверта на военной базе-1

# Фотофакт # Заболевания

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