10 человек пострадали в США после вскрытия подозрительного конверта на военной базе

Новости США. В США после вскрытия подозрительного конверта на военной базе пострадали свыше 10 служащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об объекте в округе Арлингтон, под Вашингтоном.

Несколько человек пожаловались на жжение на руках и лице, у некоторых началось кровотечение. Состояние троих бойцов вызывает особые опасения. Сейчас ими занимаются медики. После происшествия люди из здания эвакуированы. После необходимых проверок подразделения постепенно возобновляют работу. К расследованию дела привлекли ФБР.