В Киеве столкновения между сторонниками Саакашвили и полицией. Девять человек арестованы

Новости Украины. У здания Верховной рады в Киеве произошли столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, активисты пытались прорваться за железное ограждение к парламенту, а когда им это не удалось, стали забрасывать силовиков взрывпакетами, камнями и автомобильными покрышками. В результате потасовки пострадали 13 стражей порядка и несколько митингующих. Не менее девяти человек взяты под стражу.