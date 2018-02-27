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В Киеве столкновения между сторонниками Саакашвили и полицией. Девять человек арестованы

27 февраля 2018 15:46
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Новости Украины. У здания Верховной рады в Киеве произошли столкновения между сторонниками Михаила Саакашвили и правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, активисты пытались прорваться за железное ограждение к парламенту, а когда им это не удалось, стали забрасывать силовиков взрывпакетами, камнями и автомобильными покрышками. В результате потасовки пострадали 13 стражей порядка и несколько митингующих. Не менее девяти человек взяты под стражу.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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