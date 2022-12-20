В Пакистане в зоопарке прошла вечеринка по случая дня рождения слонов

Новости Пакистана. Вечеринка по случая дня рождения слонов прошла в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зоопарк Карачи поздравил своих самых уважаемых жителей: 6-летнюю Соню и 18-летнюю Малику. В праздновании участие приняли местные жители, школьники и государственные деятели. В честь слонов также приготовили большой бело-розовый торт.

Саид Зартадж, учитель начальной школы:

Я был в этом зоопарке, но это первый раз, когда я присутствовал на дне рождении слонов.