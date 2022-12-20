В Пакистане в зоопарке прошла вечеринка по случая дня рождения слонов
Новости Пакистана. Вечеринка по случая дня рождения слонов прошла в Пакистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зоопарк Карачи поздравил своих самых уважаемых жителей: 6-летнюю Соню и 18-летнюю Малику. В праздновании участие приняли местные жители, школьники и государственные деятели. В честь слонов также приготовили большой бело-розовый торт.
Саид Зартадж, учитель начальной школы:
Я был в этом зоопарке, но это первый раз, когда я присутствовал на дне рождении слонов.
Весь праздник прошел в родном для слонов вольере в сафари-парке. День рождения животные разделили с жителями Пакистана – их на праздник пришло большое количество. В результате эти моменты точно запомнятся и подопечным зоопарка, и его посетителям.
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