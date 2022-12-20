Во Франции массово скупают примусы

Новости Франции. Во Франции возник острый дефицит походных печей и генераторов. После того как власти предупредили о высоком риске веерных отключений электричества, люди бросились в магазины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно тяжело сейчас приходится владельцам торговых объектов. Для них эти товары стали не только предметом первой необходимости, но и спасением бизнеса. Всего за один час без холодильника они могут лишиться замороженных продуктов на десятки тысяч евро. А вот производители генераторов и печек, напротив, подсчитывают прибыль. Чтобы не остаться в темноте и холоде, французы готовы вносить авансовые платежи за еще не выпущенные товары.