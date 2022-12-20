Прямой эфир

Во Франции массово скупают примусы

20 декабря 2022 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции возник острый дефицит походных печей и генераторов. После того как власти предупредили о высоком риске веерных отключений электричества, люди бросились в магазины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции массово скупают примусы-1

Особенно тяжело сейчас приходится владельцам торговых объектов. Для них эти товары стали не только предметом первой необходимости, но и спасением бизнеса. Всего за один час без холодильника они могут лишиться замороженных продуктов на десятки тысяч евро. А вот производители генераторов и печек, напротив, подсчитывают прибыль. Чтобы не остаться в темноте и холоде, французы готовы вносить авансовые платежи за еще не выпущенные товары.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Литва планирует заключить контракт с США на поставку беспилотников
20 декабря 2022 10:35

Литва планирует заключить контракт с США на поставку беспилотников

Американские таксисты устроили акцию протеста в центре Нью-Йорка
20 декабря 2022 10:33

Американские таксисты устроили акцию протеста в центре Нью-Йорка

На севере Японии из-за сильного снегопада остановились все поезда
20 декабря 2022 10:31

На севере Японии из-за сильного снегопада остановились все поезда