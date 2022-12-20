Американские таксисты устроили акцию протеста в центре Нью-Йорка

Американские таксисты устроили многотысячную акцию протеста в центре Нью-Йорка. Водители недовольны новой системой оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компании повышают проезд в такси, но при этом не поднимают им зарплаты. Кроме того, работодатели абсолютно не учитывают постоянно растущие расходы водителей на бензин и техобслуживание машин. Если к требованию водителей не прислушаются, они угрожают устроить 24-часовую забастовку.