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Американские таксисты устроили акцию протеста в центре Нью-Йорка

20 декабря 2022 10:33
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Американские таксисты устроили многотысячную акцию протеста в центре Нью-Йорка. Водители недовольны новой системой оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские таксисты устроили акцию протеста в центре Нью-Йорка-1

Компании повышают проезд в такси, но при этом не поднимают им зарплаты. Кроме того, работодатели абсолютно не учитывают постоянно растущие расходы водителей на бензин и техобслуживание машин. Если к требованию водителей не прислушаются, они угрожают устроить 24-часовую забастовку.

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# Акции протеста # Фотофакт

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