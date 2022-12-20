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Литва планирует заключить контракт с США на поставку беспилотников

20 декабря 2022 10:35
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Наши западные соседи продолжают вооружать свои армии. Вслед за Польшей повышенную активность проявляет Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва планирует заключить контракт с США на поставку беспилотников-1

В Вильнюсе сообщили о намерениях заключить новый военный контракт с США на приобретение боевых беспилотников. Дроны предназначены для уничтожения легкой бронетехники и пехоты противника и могут летать на расстоянии до 40 километров. Кроме того, беспилотник помещается в рюкзаке и легко запускается с любой точки. На прошлой неделе Литва подписала с США договор на покупку реактивных систем залпового огня «Хаймарс» – сумма контракта составила почти полмиллиарда долларов.

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# Вооруженные силы # Новости Литвы # Фотофакт

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