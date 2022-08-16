В Пакистане столкнулись автобус и бензовоз. Жертвами ДТП стали 20 человек

Там автобус на полной скорости врезался в бензовоз, который от удара загорелся. Огонь практически мгновенно охватил две машины. По предварительным данным, в трагедии виновен водитель автобуса, который не справился с управлением. В момент аварии в салоне находились 26 человек. Пострадавших доставили в больницу, несколько из них в тяжелом состоянии. В Пакистане из-за плохих дорог и несоблюдения правил дорожного движения часто случаются смертельные ДТП.