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Несмотря на протесты местных жителей. В Эстонии демонтировали памятник советским танкистам

16 августа 2022 11:49
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Новости Эстонии. В эстонской Нарве, несмотря на протесты местных жителей, демонтировали с постамента легендарный Т-34, установленный в память о советских танкистах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на протесты местных жителей. В Эстонии демонтировали памятник советским танкистам-1

Полиция разогнала людей, которые пытались остановить строительную технику и рабочих, и оцепила всю прилегающую территорию. В районе даже объявили комендантский час. Для демонтажа использовали два крана и армейский тягач. Как заявили власти Нарвы, танк теперь займет место в военном музее. В ближайшее время в Эстонии намерены снести еще семь советских монументов.

# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

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