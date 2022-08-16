Несмотря на протесты местных жителей. В Эстонии демонтировали памятник советским танкистам

Новости Эстонии. В эстонской Нарве, несмотря на протесты местных жителей, демонтировали с постамента легендарный Т-34, установленный в память о советских танкистах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция разогнала людей, которые пытались остановить строительную технику и рабочих, и оцепила всю прилегающую территорию. В районе даже объявили комендантский час. Для демонтажа использовали два крана и армейский тягач. Как заявили власти Нарвы, танк теперь займет место в военном музее. В ближайшее время в Эстонии намерены снести еще семь советских монументов.