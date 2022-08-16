Расходы на обогрев вырастут до 30%. Чего ждать жителям Литвы от нового отопительного сезона?

По самым скромным подсчетам, в Вильнюсе, например, расходы на обогрев вырастут до 30 %. Но больнее всего это ударит по владельцам частных домов. Для них стоимость взлетит в пять раз. И это в том случае, если у Литвы хватит газа на эту зиму. Сейчас власти активно ищут запасные выходы из сложной ситуации. Один из них – мазут. Его использование нарушает все экологические нормы ЕС, но правительство готово закрыть на это глаза, если это поможет снизить стоимость отопления. Вместе с тем на его закупку и установку соответствующего оборудования на электростанциях понадобятся сотни тысяч, если не миллионов евро, которых в казне нет.