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Расходы на обогрев вырастут до 30%. Чего ждать жителям Литвы от нового отопительного сезона?

16 августа 2022 14:09
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Новости Литвы. Литовские энергетики призвали жителей страны потуже затянуть пояса из-за дороговизны предстоящего отопительного сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расходы на обогрев вырастут до 30%. Чего ждать жителям Литвы от нового отопительного сезона?-1

По самым скромным подсчетам, в Вильнюсе, например, расходы на обогрев вырастут до 30 %. Но больнее всего это ударит по владельцам частных домов. Для них стоимость взлетит в пять раз. И это в том случае, если у Литвы хватит газа на эту зиму. Сейчас власти активно ищут запасные выходы из сложной ситуации. Один из них – мазут. Его использование нарушает все экологические нормы ЕС, но правительство готово закрыть на это глаза, если это поможет снизить стоимость отопления. Вместе с тем на его закупку и установку соответствующего оборудования на электростанциях понадобятся сотни тысяч, если не миллионов евро, которых в казне нет.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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