В Афганистане из-за наводнения 30 человек погибли и 100 пропали без вести

Новости Афганистана. Более 30 человек стали жертвами сильного наводнения в Афганистане. Еще около 100 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадала провинция Парван на севере страны. Там вода отрезала от мира несколько населенных пунктов. Непрекращающиеся ливни вызвали многочисленные оползни в горах. Потоки воды и грязи были настолько мощными, что сносили на своем пути мосты, дороги и целые деревни. Стихия уничтожила как минимум 120 домов. Многие люди просто не успевали спастись. Синоптики предупреждают, что сильные дожди будут идти еще несколько дней.