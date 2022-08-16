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В Афганистане из-за наводнения 30 человек погибли и 100 пропали без вести

16 августа 2022 12:07
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Новости Афганистана. Более 30 человек стали жертвами сильного наводнения в Афганистане. Еще около 100 пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Афганистане из-за наводнения 30 человек погибли и 100 пропали без вести-1

Больше всего пострадала провинция Парван на севере страны. Там вода отрезала от мира несколько населенных пунктов. Непрекращающиеся ливни вызвали многочисленные оползни в горах. Потоки воды и грязи были настолько мощными, что сносили на своем пути мосты, дороги и целые деревни. Стихия уничтожила как минимум 120 домов. Многие люди просто не успевали спастись. Синоптики предупреждают, что сильные дожди будут идти еще несколько дней.

# Наводнение # Новости Афганистана # Фотофакт

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