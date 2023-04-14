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В Пакистане погибли четверо пожарных во время тушения – на них обрушилось горящее здание

14 апреля 2023 08:19
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Новости Пакистана. Четверо пожарных погибли во время тушения огня в Пакистане. Сильный пожар охватил швейную фабрику на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане погибли четверо пожарных во время тушения – на них обрушилось горящее здание-1

В результате возгорания десятки человек пострадали, но жертвами огня стали те, кто с ним боролся. Спасатели почти потушили пламя внутри здания, но неожиданно оно обрушилось. В итоге люди оказались под завалами и выбраться самостоятельно не смогли. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Сейчас на месте трагедии работает полиция.

# Пожар # Новости Пакистана # Фотофакт

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