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American Conservative: в США признают, что Украина тонет

14 апреля 2023 07:49
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Слив секретных документов Пентагона по Украине указывает на то, что украинский корабль тонет. И Америка это понимает. Об этом заявил обозреватель American Conservative Брэдли Девлин, пишет РИА Новости.

Американские представители власти и спецслужб признают в документах то, о чем боятся говорить публично, считает обозреватель. Девлин отмечает, что расходы в сторону Киева на военные нужды продолжают расти, но победа Украины становится все более маловероятной. Это следует из попавших в открытый доступ материалов.

Как ранее сообщалось, в апреле в доступ попали засекреченные документы Пентагона по Украине. Они содержали информацию о ВСУ, численном составе армии Украины, расстановке сил, а также планы НАТО и Штатов по части помощи киевскому режиму. СМИ сообщали, что американские спецслужбы расследуют чрезвычайное происшествие, но подлинность опубликованных документов официально пока не подтверждается. В четверг, 13 апреля, появилась информация об установлении подозреваемого в сливе засекреченных материалов Пентагона. Предположительно им оказался 21-летний военный ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра. Он имел доступ к строго засекреченной военной разведке через компьютерную сеть Минобороны США.

# Международная политика

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