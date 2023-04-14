American Conservative: в США признают, что Украина тонет

Слив секретных документов Пентагона по Украине указывает на то, что украинский корабль тонет. И Америка это понимает. Об этом заявил обозреватель American Conservative Брэдли Девлин, пишет РИА Новости.

Американские представители власти и спецслужб признают в документах то, о чем боятся говорить публично, считает обозреватель. Девлин отмечает, что расходы в сторону Киева на военные нужды продолжают расти, но победа Украины становится все более маловероятной. Это следует из попавших в открытый доступ материалов.

Как ранее сообщалось, в апреле в доступ попали засекреченные документы Пентагона по Украине. Они содержали информацию о ВСУ, численном составе армии Украины, расстановке сил, а также планы НАТО и Штатов по части помощи киевскому режиму. СМИ сообщали, что американские спецслужбы расследуют чрезвычайное происшествие, но подлинность опубликованных документов официально пока не подтверждается. В четверг, 13 апреля, появилась информация об установлении подозреваемого в сливе засекреченных материалов Пентагона. Предположительно им оказался 21-летний военный ВВС Нацгвардии Джек Тейшейра. Он имел доступ к строго засекреченной военной разведке через компьютерную сеть Минобороны США.