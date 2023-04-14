Как минимум 10 полицейских пострадали в стычках с протестующими во Франции

Новости Франции. Не менее 10 сотрудников полиции пострадали во время очередной акции протеста в Париже. Общенациональная забастовка стала уже 12-й по счету. Стачка снова завершилась столкновением полиции с протестующими и поставила город на паузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.