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Как минимум 10 полицейских пострадали в стычках с протестующими во Франции

14 апреля 2023 08:16
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Новости Франции. Не менее 10 сотрудников полиции пострадали во время очередной акции протеста в Париже. Общенациональная забастовка стала уже 12-й по счету. Стачка снова завершилась столкновением полиции с протестующими и поставила город на паузу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как минимум 10 полицейских пострадали в стычках с протестующими во Франции-1

Сотни поездов задержаны или отменены, с перебоями работал общественный транспорт. Активисты громили остановки, били витрины и поджигали автомобили. Полицейские пытались восстановить порядок на улицах столицы и использовали не только спецсредства, но и кулаки. Правда, протестующие ответили правоохранителям самодельными бомбами. В итоге 36 активистов задержаны.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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