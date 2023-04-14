«Талибан» запретил женщинам Афганистана работать в ООН

В организации назвали этот шаг беспрецедентным нарушением прав человека. Поскольку девушки Афганистана уже лишены возможности ходить в старшие классы школы, участвовать в общественной жизни, работать в местных и неправительственных организациях. Также в ООН пригрозили, что могут приостановить свою миссию в стране. На данный момент сотрудники международной структуры в Афганистане работают дистанционно.