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«Талибан» запретил женщинам Афганистана работать в ООН

14 апреля 2023 07:59
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Власти Афганистана запретили женщинам работать в ООН. Такое решение приняли лидеры движения «Талибан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Талибан» запретил женщинам Афганистана работать в ООН-1

В организации назвали этот шаг беспрецедентным нарушением прав человека. Поскольку девушки Афганистана уже лишены возможности ходить в старшие классы школы, участвовать в общественной жизни, работать в местных и неправительственных организациях. Также в ООН пригрозили, что могут приостановить свою миссию в стране. На данный момент сотрудники международной структуры в Афганистане работают дистанционно.

# ООН # Фотофакт

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