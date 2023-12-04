Прямой эфир

В Пакистане из-за таяния ледников смывает дома

04 декабря 2023 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Пакистане из-за таяния ледников смывает дома. Особую опасность этот процесс представляет для жителей горной местности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане из-за таяния ледников смывает дома-1

Несмотря на постоянную угрозу, большая их часть не покидает опасную зону. Люди собираются в организованные отряды и пытаются собственными силами противостоять природе. На территории Пакистана около 800 тысяч человек живет в пределах 15 километров от ледников. По прогнозам Международного центра комплексного развития гор, уже к концу столетия ледники могут потерять до двух третей своего объема.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша откроет проезд для пустых украинских грузовиков
04 декабря 2023 06:53

Польша откроет проезд для пустых украинских грузовиков

США и Израиль почти не упоминают о конфликте на Ближнем Востоке в СМИ. Почему?
03 декабря 2023 17:28

США и Израиль почти не упоминают о конфликте на Ближнем Востоке в СМИ. Почему?

«Ветер перемен дует снова». Как электоральная гонка разделила поляков на два лагеря?
03 декабря 2023 17:04

«Ветер перемен дует снова». Как электоральная гонка разделила поляков на два лагеря?