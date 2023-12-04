В Пакистане из-за таяния ледников смывает дома

Несмотря на постоянную угрозу, большая их часть не покидает опасную зону. Люди собираются в организованные отряды и пытаются собственными силами противостоять природе. На территории Пакистана около 800 тысяч человек живет в пределах 15 километров от ледников. По прогнозам Международного центра комплексного развития гор, уже к концу столетия ледники могут потерять до двух третей своего объема.