Польша откроет проезд для пустых украинских грузовиков

Пункт пропуска на границе Украины и Польши откроется сегодня, 4 декабря, для проезда пустых грузовиков. Речь идет про общий КПП на польской стороне, где обычно обслуживали только легковой транспорт и автобусы. С этого понедельника там смогут проезжать грузовики массой 7,5 тонны и больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовики смогут пересечь границу без регистрации в электронной очереди. Пропускная способность превысит 100 машин в сутки.