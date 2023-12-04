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Польша откроет проезд для пустых украинских грузовиков

04 декабря 2023 06:53
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Пункт пропуска на границе Украины и Польши откроется сегодня, 4 декабря, для проезда пустых грузовиков. Речь идет про общий КПП на польской стороне, где обычно обслуживали только легковой транспорт и автобусы. С этого понедельника там смогут проезжать грузовики массой 7,5 тонны и больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша откроет проезд для пустых украинских грузовиков-1

Грузовики смогут пересечь границу без регистрации в электронной очереди. Пропускная способность превысит 100 машин в сутки.

Польша откроет проезд для пустых украинских грузовиков-4

Месяц назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Одно из требований протестующих – восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и боеприпасов для украинских войск. Очередь из грузовиков на польской стороне достигает 50 километров. Известно, что в ней скончались два украинских водителя.

# Международная политика # Фотофакт

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