«Ветер перемен дует снова». Как электоральная гонка разделила поляков на два лагеря?

В Варшаве привели к присяге новое правительство, которое целиком и полностью состоит из сторонников «Права и справедливости», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не спешат «писовцы» уступать тепленькие насиженные места родной оппозиции. Хотя демократия и Конституция Польши об этом же? Проиграл выборы – все, уступи место другому. Но вроде и парламентские выборы в Польше прошли, вроде и Туску пора въехать в кабинет премьера, но там все еще занято. Парочка Дуда-Моравецкий так просто не сдаются. Вот и в новом правительстве – все свои люди. Правда, имена министров долго скрывали от народа. Тоже, наверное, одна из демократических традиций. Но нам-то откуда знать? Все-таки назвать состав правительства в итоге пришлось, но могли бы и не заморачиваться. Все равно это малоизвестные даже для поляков люди. Единственная знакомая персона – министр обороны Мариуш Блащак, которому пост удалось сохранить.

Пресс-секретарь оппозиционной «Гражданской платформы» считает, что просто никто из серьезных политиков не захотел выступать в цирковой труппе. Имея в виду нынешнее правительство Польши. Чем опасен такой политический раскол и чему он может привести Варашаву – разбирались корреспонденты.

Оставить проблемы в прошлом году – такое знакомое желание в преддверии зимних праздников кажется несбыточным в ряде стран Европы. Парламентские выборы в Польше оказались не окончанием, а всего лишь индикатором образовавшегося раскола в обществе. Небольшой отрыв правящей партии от «Гражданской коалиции» еще сильнее разделил жителей на два лагеря.

Данута Войташек, жительница Польши:

У них нет шансов сохранить правительство, абсолютно никаких шансов.

Ола Боржишковская, жительница Польши:

На мой взгляд, ситуация критическая. Очень стыдно, что власть настолько нестабильна и невозможно создать нормальное правительство большинства.

Игрой в одни ворота не брезгует президент Польши. Анджей Дуда привел Матеуша Моравецкого к присяге в качестве премьер-министра страны. В этой должности политик проработает как минимум две недели. Хотя некоторые эксперты предпочитают говорить «максимум две недели». Чтобы остаться на весь срок, правительство Моравецкого должно получить вотум доверия от Сейма. Но шансы на это крайне малы. Ведь его партия «Право и справедливость» лишилась большинства в парламенте. Все политсилы республики отвергли предложение лидера «ПиС» о переговорах.

Славомир Ментцен, лидер партии «Конфедерация»:

Мне не о чем говорить с Матеушем Моравецким. На протяжении всей предвыборной кампании я говорил, что иду на выборы, чтобы положить конец правлению «Права и справедливости», а не продлевать его. Так о чем мне говорить? Говорить, действительно, не о чем. В новом правительстве Моравецкого ключевую должность сохранил только Мариуш Блащак, который и дальше будет возглавлять Министерство обороны. Остальные – преимущественно политики и эксперты, которые ранее не имели опыта работы на высших руководящих должностях. Это просто люди из окружения Моравецкого. В оппозиции уверены, что срок полномочий нового кабмина будет не долог.

Лешек Миллер, экс-глава кабинета министров Польши:

Домашняя муха живет в среднем 28 дней. Личиночная стадия достигается в течение 14 дней. Еще через несколько дней она становится куколкой, а затем взрослой особью и откладывает яйца. Правительство Моравецкого не успеет даже окуклиться, не говоря уже о том, чтобы отложить яйца. Поддержку формально проигравшая на парламентских выборах партия, точнее, ее лидер Дональд Туск получил даже за рубежом. Его американская газета Politico назвала самым влиятельным человеком в Европе. Осмелев, лидер польской оппозиции пошел в дипломатическую атаку и обвинил правящую партию в политических ошибках. За последние 8 лет, что «Право и справедливость» находилась у власти, страна постоянно жила в условиях многочисленных внутренних кризисов. А Туск хоть и европейский политик, зато не смотрит в сторону Вашинтона. А без американской дудки, может, и отношения Польши с Беларусью наладятся.

Теперь, после восьми лет правления Качиньского, страна находится на пороге новой эры Туска, и ветер перемен дует снова. Оппозиция назначение Моравецкого будет блокировать. Тогда парламент сможет выбрать на пост премьера другого кандидата. К нынешнему слишком много вопросов. Нет, не у нас. У поляков. Подрыв дипломатических отношений с бывшими партнерами, в целом провал внешней политики, беднеющее население и другие политические неудачи внутри страны. Объективно поводов для недовольства у населения Польши немало. Но власти продолжают играть в прятки. И люди вынуждены идти на радикальные меры. Одна из таких – блокировка КПП на границе с Украиной. Забастовка началась еще в первых числах ноября. Почти за месяц никаких значимых подвижек в вопросе нет. Как результат – десяток украинских жалоб, гуляющих по сети.

Почему оно не решается? Товары все стоят тут. Они в Польшу пускают машины, а из Польши не выпускают. Почему это так? Два украинских водителя, заблокированных у КПП, погибли. Не исключено, что трагедии продолжатся. Незалежные дальнобойщики объявили голодовку. И пока проблемы граждан лежат в долгом ящике польского правительства, озаботились ими за границей.

Брюссель выделит Польше первый транш финансирования ЕС на восстановление экономики. Известно, что транш финансовой помощи Варшаве превысит 5 миллиардов долларов. Платеж, по информации Financial Times, одобрен «в преддверии ожидаемого возвращения на должность премьер-министра Дональда Туска». Пожалуй, этого события в Польше ждут не меньше рождественских праздников. Как бы там ни было, и новому старому премьеру, и кандидату на эту должность стоит быть аккуратнее со своими обещаниями.