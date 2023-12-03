США и Израиль почти не упоминают о конфликте на Ближнем Востоке в СМИ. Почему?

К ситуации на Ближнем Востоке. В среду, 29 ноября, Президент Беларуси поздравил руководителя Палестины Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Позиция Беларуси по конфликту не меняется – это создание двух отдельных государств, как того требует решение ООН. Но на праздник все происходящее, конечно, совсем не похоже.

В пятницу завершилась 7-дневная оперативная пауза и возобновились боевые действия в секторе Газа. Тактика Израиля не меняется – это артиллерийские обстрелы и удары с воздуха, после чего в город точечно заходят небольшие воинские контингенты. По сути, это не наземная операция, а полное разрушение инфраструктуры в районах, где организована оборона, что позволяет минимизировать потери, но не обеспечивает полный контроль над Газой. Кроме того, для артиллерии и авиации нужны боеприпасы НАТО – их продолжают перебрасывать из европейских лимитов, которые были зарезервированы для Украины. ХАМАС использует подземные туннели – их еще называют «метро Газы», которые несколько лет готовились для обороны города, ведет партизанскую войну, организует засады и ракетные атаки. Также произошел обмен заложниками три к одному, что обе стороны назвали своим успехом.

Но главная схватка происходит не на земле, а в дипломатии. Задача США и Израиля – не дать сформироваться единой арабской коалиции. Для этого военными средствами блокируется граница Ливана, откуда может начаться наступление «Хезболлы», и проводятся удары по объектам в Сирии. Еще один успех США – Турция не пошла на разрыв торговли с Израилем, несмотря на угрозы Эрдогана, и была отменена встреча президента Турции и руководителя Ирана.

Важный игрок – это Йемен, который проводит атаки на израильские суда в Красном море. Договориться с Йеменом не получается, поэтому корабли временно пустили в обход Суэцкого канала. Но уже сейчас можно сказать, что главная угроза – единый фронт арабских государств и Турции – практически устранена. Одна из причин: США и Израиль сильно снизили медийное освещение боевых действий. Подконтрольные Западу СМИ о войне в Палестине практически не пишут, как будто ее и нет.