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В Пакистане эвакуировали 8 тысяч человек. Страна готовится к сильнейшему циклону

14 июня 2023 06:35
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Новости Пакистана. Пакистан готовится к удару циклона. По прогнозам синоптиков, столкнуться с непогодой жителям придется завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане эвакуировали 8 тысяч человек. Страна готовится к сильнейшему циклону-1

Некоторых уже перевозят в безопасные районы и центры временного размещения. Эвакуированы 8 тысяч человек. На этот раз позаботиться о своей безопасности люди решили заранее. И во многом благодаря синоптикам. Они так напугали прогнозами, что жители решили перестраховаться. Специалисты считают, что скорость ветра достигнет 150 километров в час.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана # Фотофакт

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