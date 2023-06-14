В Пакистане эвакуировали 8 тысяч человек. Страна готовится к сильнейшему циклону

Некоторых уже перевозят в безопасные районы и центры временного размещения. Эвакуированы 8 тысяч человек. На этот раз позаботиться о своей безопасности люди решили заранее. И во многом благодаря синоптикам. Они так напугали прогнозами, что жители решили перестраховаться. Специалисты считают, что скорость ветра достигнет 150 километров в час.