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Минобороны РФ: ликвидированы позиции ВСУ, с которых вёлся обстрел Белгородской области

14 июня 2023 06:31
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Артиллерийские подразделения Западного военного округа уничтожили позиции ВС Украины, с которых наносились удары по населенным пунктам Белгородщины. Об этом информирует российское оборонное ведомство, пишет РИА Новости. 

Минобороны РФ сообщает, что также российская сторона успешно разрушает оборонительные сооружения ВСУ, подавляет украинские пункты управления. Вооруженные силы Украины в результате ударов по складам боеприпасов, вооружения и техники несут масштабные потери.  

Во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин озвучил потери ВСУ за время контрнаступления, которое, по его словам, началось в пятницу, 9 июня. ВС Украины потеряли более 500 единиц техники. Это то количество, которое в зоне видимости. Потери после ударов, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности, подсчитать крайне сложно. Российский лидер отметил, что ни на одном направлении украинская армия успехов не достигла. 

# Международная политика # Владимир Путин

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