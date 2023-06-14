Главкома Украины Залужного обвиняют в терактах на «Северных потоках»

Организацию терактов на газопроводах «Северный поток» мог курировать главком ВС Украины Валерий Залужный. На его возможную причастность указывает информация, которая содержалась в украинском плане, пишет РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию (NOS).

Согласно данным, документы были перехвачены Службой военной разведки Нидерландов. Ранее издание Washington Post заявляло, что в Штатах заранее знали о планах киевского режима совершить диверсию на «Северных потоках». По данным расследования NOS и Nieuwsuur совместно с немецкими Die Zeit и ARD, Служба военной разведки Нидерландов ставила в известность ЦРУ о том, что Украина готовит атаку на газопровод. Вашингтон в июне прошлого года делал предупреждение Киеву.

NOS сообщает, что переданная разведкой информация оказалась крайне похожа на план, который был реализовал 26 сентября, когда случился подрыв «Северных потоков». Украинский президент Владимир Зеленский об этом плане ничего не знал, отмечает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

ГУР Украины причастность Киева к атаке газопровода отрицает. В Штатах ситуацию никак не комментируют. Сообщается, что официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на вопрос о том, знали ли в США заранее о планах киевского режима, а также было ли предупреждение ЦРУ, ответил, что Вашингтон не намерен озвучивать частные дипломатические переговоры с Украиной.