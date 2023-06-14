Власти Франции обещают снизить цены на продукты

В марте цены на него выросли почти на 16 %, после того как супермаркеты договорились о повышении в ответ на рост затрат. Подорожание товаров позволило магазинам увеличить зарплату персоналу. Однако высокие расходы ударили по покупательской способности французов. Восстановить ее попробует правительство. Со следующего месяца французы должны меньше платить за еду, заявили в Кабинете министров страны.