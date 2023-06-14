Власти Франции обещают снизить цены на продукты

Новости Франции. Во Франции вынуждают продовольственные компании снижать цены. Несмотря на падение стоимости сырья, продовольствие по-прежнему остается дорогим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции вынуждают продовольственные компании снижать цены. Несмотря на падение стоимости сырья, продовольствие по-прежнему остается дорогим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В марте цены на него выросли почти на 16 %, после того как супермаркеты договорились о повышении в ответ на рост затрат. Подорожание товаров позволило магазинам увеличить зарплату персоналу. Однако высокие расходы ударили по покупательской способности французов. Восстановить ее попробует правительство. Со следующего месяца французы должны меньше платить за еду, заявили в Кабинете министров страны.