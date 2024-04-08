В Оренбургской области затопило свыше 10 тыс. домов

Обостряется ситуация с паводком в Оренбургской области. За последние сутки уровень воды в реке Урал повысился на 16 сантиметров и достиг отметки почти в 9 метров. Затоплено уже более 10 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Оренбурга предупредил, что положение станет намного тяжелее, основной приход воды в город ожидается в течение трех суток. В связи с чем возможно беспрецедентное наводнение, которого не было более 80 лет. Сейчас вода продолжает прибывать. Уже эвакуированы около тысячи жителей Оренбурга. Городские власти призвали людей не дожидаться бедствия и как можно быстрее уехать.

А в Орске, наиболее пострадавшем от стихии, положение стало и вовсе критическим. Там вышла из берегов река Елшанка. Местная мэрия объявила об экстренной эвакуации жителей ближайших к ней районов. Всего в безопасные места перевезено около 7 тысяч человек. В городе возникли проблемы с чистой питьевой водой. Тревожные сообщения о паводках стали также приходить из Курганской области.

Дмитрий Пелих, заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области:

В Курганской области складывается крайне неблагоприятная паводковая обстановка. В зону возможного затопления попадают шесть муниципальных округов, в том числе областной центр, 62 населенных пункта с населением свыше 18 тысяч человек. В регионе действует режим повышенной готовности.

Уровень в реке Тобол за сутки поднялся на 25 сантиметров. Однако, судя по скорости, которую набирает поток, прогноз постоянно меняется в худшую сторону. Губернатор области призвал местных жителей, как можно скорее перебраться в безопасные места.

Вадим Шумков, губернатор Курганской области (Россия):

Переезжайте. Вещи, документы соберите и все. Переезжайте пока. Потому что прибывает, как правило, вода ночью, когда уже никто не ждет. Договорились?