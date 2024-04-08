Песков: в Кремле негативно относятся к отправке немецких солдат в Литву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ФРГ по размещению военной базы в Литве к 2027 году «нагнетанием напряженности». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее литовский министр обороны объявил о приезде в Литву первой 20-ки солдат из германской бригады, которая планируется к 2027 году полностью дислоцироваться в этой стране, сумма размещения которых составит 800 миллионов евро.

Песков высказал свое отрицательное отношение к подобным намерениям, подчеркивая, что это несет угрозы для России у ее границ и требует специальных мер по обеспечению безопасности.

«Негативно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о размещении базы Германии в Литве.

По сообщению Министерства обороны Литвы, Германия намерена развернуть в Литве тяжелую бригаду, включая три маневренных батальона и соответствующие подразделения боевого обеспечения и снабжения.