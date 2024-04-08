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FT: несколько электростанций в Украине почти полностью уничтожены

08 апреля 2024 11:21
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Ряд энергетических объектов в Украине, в том числе и в Харьковской области, серьезно пострадали, заявляют украинские власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По их данным, нынешние повреждения превосходят те, что были получены за зиму 2022-2023 годов. При этом гендиректор ДТЭК Максим Тимченко намерен в ближайшие несколько месяцев полностью обновить половину уничтоженных ТЭС.

Российские Вооруженные силы стали атаковать объекты украинской инфраструктуры в октября 2022 года, после террористической атаки на Крымский мост.

# Международная политика

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