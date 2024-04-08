Россия оставит посольство Украины в Москве в неприкосновенности – МИД РФ

Россия уважает Венскую конвенцию и будет сохранять неприкосновенность украинского посольства в Москве, даже несмотря на прекращение договора аренды земли. Эту информацию сообщил Алексей Полищук из МИД РФ. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что прекращение аренды не влияет на здание посольства, остающееся в распоряжении Украины. Это же касается и российской собственности в Украине.

В феврале 2022 года, после того как было заявлено о спецоперации в Украине, Москва и Киев прекратили дипотношения, и здания посольств в обеих столицах остались пустыми.