В ГПК Беларуси фиксируют попытки агрессивного выдворения литовцами мигрантов

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. 5 августа стало известно, что накануне около полудня полоцкие пограничники зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов пятью литовскими силовиками на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники не допустили нарушения государственной границы.

Спустя некоторое время на сопредельной стороне одному из беженцев стало плохо. Он неоднократно произнес слово «инсулин» и жестами указал на боль в груди, однако представители литовской стороны никак не отреагировали на просьбы. Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники вызвали медиков. В скором времени на место прибыла бригада скорой.