Прямой эфир

В ГПК Беларуси фиксируют попытки агрессивного выдворения литовцами мигрантов

05 августа 2021 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. 5 августа стало известно, что накануне около полудня полоцкие пограничники зафиксировали попытку агрессивного выдворения восьмерых мигрантов пятью литовскими силовиками на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники не допустили нарушения государственной границы.

В ГПК Беларуси фиксируют попытки агрессивного выдворения литовцами мигрантов-1

Спустя некоторое время на сопредельной стороне одному из беженцев стало плохо. Он неоднократно произнес слово «инсулин» и жестами указал на боль в груди, однако представители литовской стороны никак не отреагировали на просьбы. Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники вызвали медиков. В скором времени на место прибыла бригада скорой.

В ГПК Беларуси фиксируют попытки агрессивного выдворения литовцами мигрантов-4

В этот момент люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали, а иностранец, которому стало плохо, перешел на территорию Беларуси, где ему была оказана первичная медицинская помощь. Затем мужчину доставили в больницу.

В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы.

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Обожают юмор, совместный шопинг и друзей. Белорусско-грузинская пара о секрете крепких отношений
05 августа 2021 07:32

Обожают юмор, совместный шопинг и друзей. Белорусско-грузинская пара о секрете крепких отношений

​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой
05 августа 2021 07:13

​Стало известно имя гражданина Ирака, погибшего на границе с Литвой

В Мозыре женщина оставила новорождённую дочь в лесу и ушла
05 августа 2021 07:08

В Мозыре женщина оставила новорождённую дочь в лесу и ушла