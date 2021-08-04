Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян. Его поздравил Александр Лукашенко

Новости Армении. В Армении идет формирование Кабинета министров. Его главой назначен Никол Пашинян. От имени жителей Беларуси и себя лично с этим его поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность и социально-экономическое развитие, вручив вам мандат на реализацию этих важнейших для государства задач. Убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Беларуси и Армении, взаимодействие в рамках интеграционных проектов будут способствовать укреплению дружбы между двумя странами, росту благосостояния граждан.