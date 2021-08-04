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Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян. Его поздравил Александр Лукашенко

04 августа 2021 19:17
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Новости Армении. В Армении идет формирование Кабинета министров. Его главой назначен Никол Пашинян. От имени жителей Беларуси и себя лично с этим его поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян. Его поздравил Александр Лукашенко-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На прошедших выборах армянский народ проголосовал за мир, стабильность и социально-экономическое развитие, вручив вам мандат на реализацию этих важнейших для государства задач. Убежден, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества Беларуси и Армении, взаимодействие в рамках интеграционных проектов будут способствовать укреплению дружбы между двумя странами, росту благосостояния граждан.

# Беларусь-Армения # Никол Пашинян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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