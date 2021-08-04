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Подтверждён факт насильственной смерти. По факту убийства гражданина Ирака возбуждено уголовное дело

04 августа 2021 17:12
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Новости Беларуси. По факту убийства гражданина Ирака Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело. Проводится комплекс процессуальных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждён факт насильственной смерти. По факту убийства гражданина Ирака возбуждено уголовное дело-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший являлся гражданином Ирака. Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, в том числе сотрудники Государственного пограничного комитета и местные жители. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации Государственного комитета судебных экспертиз, факт насильственной смерти нашел свое подтверждение. Центральным аппаратом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 «Убийство». Проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий.

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# Убийство # происшествия # Сергей Кабакович # Фотофакт

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