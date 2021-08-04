Подтверждён факт насильственной смерти. По факту убийства гражданина Ирака возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. По факту убийства гражданина Ирака Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело. Проводится комплекс процессуальных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший являлся гражданином Ирака. Следователями проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, допрошены свидетели, в том числе сотрудники Государственного пограничного комитета и местные жители. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации Государственного комитета судебных экспертиз, факт насильственной смерти нашел свое подтверждение. Центральным аппаратом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 «Убийство». Проводится комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий.