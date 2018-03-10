В одном из городов Китая будут приняты экстренные меры. Причиной стал смог

Новости Китая. Правительство города Тяньцзинь собирается применить экстренные меры для борьбы со смогом.
С 11 марта все предприятия города должны будут сократить объём выбросов как минимум вполовину. Также будет ограничено движение грузовиков по дорогам города.
9 марта в городе было объявлено «оранжевое» предупреждение. Причиной стал загрязнённый воздух. Предполагается, что такой уровень смога возник из-за погоды и текущего отопительного сезона.
В КНР принята четырёхуровневая система оповещений о неблагоприятных погодных условиях. Малый уровень опасности обозначается синим цветом. За ним идут жёлтый, оранжевый и красный.
В начале прошлого года в Пекине содержание в воздухе опасных веществ было превышено в 24 раза.
В некоторых районах видимость не превышала 200 метров – подробнее здесь.