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В одном из городов Китая будут приняты экстренные меры. Причиной стал смог

10 марта 2018 12:25
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Новости Китая. Правительство города Тяньцзинь собирается применить экстренные меры для борьбы со смогом.  

С 11 марта все предприятия города должны будут сократить объём выбросов как минимум вполовину. Также будет ограничено движение грузовиков по дорогам города.  

9 марта в городе было объявлено «оранжевое» предупреждение. Причиной стал загрязнённый воздух. Предполагается, что такой уровень смога возник из-за погоды и текущего отопительного сезона.  

В КНР принята четырёхуровневая система оповещений о неблагоприятных погодных условиях. Малый уровень опасности обозначается синим цветом. За ним идут жёлтый, оранжевый и красный.  

В начале прошлого года в Пекине содержание в воздухе опасных веществ было превышено в 24 раза.  

В некоторых районах видимость не превышала 200 метров – подробнее здесь.  

# Экология

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