Смертоносный смог в Китае каждый час уносит жизни 180 человек

Новости Китая. 180 человек каждый час становятся жертвами смертоносного смога в Китае. В стране бьют тревогу. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома.

В Пекине содержание в воздухе опасных веществ превышено в 24 раза. По словам ученых, дышать им – все равно, что выкуривать 2 пачки сигарет в день. В некоторых районах видимость не превышает 200 метров. В школах приостановлены занятия. Аэропорты десятками отменяют авиарейсы.

В попытке исправить положение власти остановили работу свыше двух тысяч промышленных предприятий. Однако улучшения не наступает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.