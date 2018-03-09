В Бельгии разразился продовольственный скандал: в магазинах торговали просроченным мясом

Новости Бельгии. В Бельгии разразился скандал с просроченным мясом. В ходе проверки инспекторы выявили нарушения в хранении и сроках годности некоторых продуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь, в частности, о сорте фарша, который в Бельгии едят в сыром виде. Там были выявлены мясные отходы, которые запрещены для употребления человеком. Кроме того, нечистые на руку производители, чтобы избежать убытков, перебивали даты заморозки.

На данный момент продукция изъята с продовольственных прилавков. Предприятие уже лишилось лицензии. Расследование продолжается.