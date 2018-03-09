Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном

Об этом заявил советник по вопросам нацбезопасности президента Южной Кореи. Помимо этого, появилась информация, что Пхеньян также предложил на время приостановить тестовые запуски баллистических ракет. Главной темой переговоров станет сокращение арсеналов ядерного оружия на Корейском полуострове. Место и время переговоров еще не определены. Ранее руководство Северной Кореи заявило, что может отказаться от ядерной программы, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.