Прямой эфир

Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном

09 марта 2018 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Президент США Дональд Трамп согласился на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына – провести в ближайшее время встречу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном-1

Дональд Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном-3

Об этом заявил советник по вопросам нацбезопасности президента Южной Кореи. Помимо этого, появилась информация, что Пхеньян также предложил на время приостановить тестовые запуски баллистических ракет. Главной темой переговоров станет сокращение арсеналов ядерного оружия на Корейском полуострове. Место и время переговоров еще не определены. Ранее руководство Северной Кореи заявило, что может отказаться от ядерной программы, если стране будет гарантирована безопасность от внешних угроз.

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Бельгии разразился продовольственный скандал: в магазинах торговали просроченным мясом
09 марта 2018 15:43

В Бельгии разразился продовольственный скандал: в магазинах торговали просроченным мясом

Канаду накрыли сильные снегопады: отменены занятия в школах, закрыты детские сады
09 марта 2018 15:18

Канаду накрыли сильные снегопады: отменены занятия в школах, закрыты детские сады

Из двигателя пошёл дым, но пилот не смог совершить посадку. В Техасе разбился двухмоторный самолёт
09 марта 2018 15:11

Из двигателя пошёл дым, но пилот не смог совершить посадку. В Техасе разбился двухмоторный самолёт