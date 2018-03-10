В доме ветеранов в Калифорнии погибли три заложницы

Новости США. В Калифорнии 9 марта неизвестный захватил заложников в доме ветеранов. В результате происшествия погибли три заложницы и подозреваемый.

Как сообщает Napa Valley Register, с нападавшим пытались установить связь, но мужчина не стал отвечать. Имеется информация, что нападавший изначально захватил трёх человек, а остальным людям позволил уйти.

36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Двумя неделями ранее мужчина был исключен из этой программы.

По сведениям телеканала KTVU, погибшие женщины были сотрудницами программы по реабилитации ветеранов после посттравматического стрессового расстройства.