Прямой эфир

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

01 июня 2020 18:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Пилотируемый корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра-1

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра-3

Впервые астронавты NASA прибыли на орбиту в шаттле, созданном частной компанией. Полет длился около 19 часов, после чего аппарат успешно пристыковался к станции. Новых членов экипажа встретили американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра-6

Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра-8

К слову, на МКС прибыл еще один пассажир – плюшевый динозавр, который служит индикатором невесомости. Игрушку, которая отправится в космос, выбрали дети астронавтов.

# Космос # Илон Маск # Кристофер Кэссиди # Анатолий Иванишин # Иван Вагнер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Китай вывел на околоземную орбиту два спутника
01 июня 2020 15:20

Китай вывел на околоземную орбиту два спутника

Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров
01 июня 2020 15:14

Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог
01 июня 2020 15:06

В США задержали почти 4500 человек. Их обвиняют в мародёрстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог