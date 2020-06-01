Корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС. Астронавты взяли с собой плюшевого динозавра

Новости мира. Пилотируемый корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Пилотируемый корабль Crew Dragon Илона Маска достиг МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые астронавты NASA прибыли на орбиту в шаттле, созданном частной компанией. Полет длился около 19 часов, после чего аппарат успешно пристыковался к станции. Новых членов экипажа встретили американский астронавт Кристофер Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
К слову, на МКС прибыл еще один пассажир – плюшевый динозавр, который служит индикатором невесомости. Игрушку, которая отправится в космос, выбрали дети астронавтов.