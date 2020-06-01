Отмена карантинных мер: авиасообщение возобновила Польша, в Греции заработали гостиницы и бассейны

Новости Беларуси. Очередная серия отмены карантинных мер началась 1 июня во многих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, музеи и исторические монументы теперь доступны в Италии. А Колизей, готовый принимать гостей, засиял цветами национального флага. В Великобритании открываются детсады, школы и рынки, а в Турции возобновили внутреннее авиасообщение

Уже ждет туристов Греция. В стране заработали гостиницы, кемпинги и бассейны.