Жителям Испании разрешили гулять на улице и заниматься спортом без ограничений по времени

Новости мира. Страны всего мира продолжают смягчать карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой недели очередная серия отмены мер начинается во многих государствах.

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Так, граждане Испании теперь могут без ограничений по времени гулять на улице и заниматься спортом. Открываются торговые центры, театры, бассейны и пляжи. Количество посетителей при этом пока ограничено.